Fallout 76: Kommende Updates: Stählerne Herrschaft und Expedition nach Pittsburgh

"Neue Questreihe - Wählen Sie, welchen Weg die Stählerne Bruderschaft gehen wird, und ergründen Sie das Geheimnis hinter dem plötzlichen Auftauchen der Supermutanten.

Neue Schauplätze und Ausrüstung - Schalten Sie auf Ihrer Reise durch Appalachia und bei Ihrer Erkundung neuer Schauplätze einzigartige Ausrüstung der Bruderschaft frei.

Saison-5-Spielbrett - K.D. Inkwell ist zurück in 'Flucht aus dem 42. Jahrhundert'! Steigen Sie auf, um neue Belohnungen freizuschalten, darunter C.A.M.P.-Gegenstände, Skins und mehr. Die neue Saison startet am 7. Juli.

Herstellung legendärer Gegenstände – Nehmen Sie die legendären Module zur Hand und erstellen Sie Ihre eigenen legendären 1-, 2- oder 3-Sterne-Gegenstände, ohne dafür Ihr C.A.M.P. verlassen zu müssen."

Die nächsten Update-Pläne für Fallout 76 ab 12,50€ bei kaufen ) sind bei der Xbox & Bethesda Showcase vorgestellt worden. Demnach wird das Update "Stählerne Herrschaft" am 7. Juli 2021 erscheinen. Im Sommer 2022 wird man Appalachia übrigens verlassen und Pittsburgh mit dem Update "Expeditionen: The Pitt" einen Besuch abstatten können. Beide Erweiterungen sollen kostenlos sein."Stählerne Herrschaft" ist das letzte Kapitel der Storyline um die Stählerne Bruderschaft, die letztes Jahr ihren Anfang nahm. Zurück in Fort Atlas erreicht die Fehde zwischen Paladin Rahmani und Ritter Shin ihren Höhepunkt – die Zukunft der Bruderschaft scheint ungewiss. Zu allem Übel tauchen auch noch Horden von Supermutanten auf und Leute werden als vermisst gemeldet. Wer wird die Bruderschaft in diesen schwierigen Zeiten führen? Stehen Sie auf der Seite der Gerechtigkeit oder auf der des Pflichtgefühls?"Das Stählerne-Herrschaft-Update enthält:'Expeditionen: The Pitt' ist ein kostenloses Update für Fallout 76, das Sie 2022 zum ersten Mal überhaupt aus Appalachia herausführen wird! Expeditionen sind narrative, wiederholbare Missionen, die an den verschiedensten Schauplätzen des Fallout-Universums spielen - angefangen mit The Pitt.Letztes aktuelles Video: Teaser zu Expeditionen The Pitt