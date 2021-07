Fallout 76: "Stählerne Herrschaft" schließt die Geschichte um die Bruderschaft am 7. Juli ab

Am 7. Juli 2021 wird das Update "Stählerne Herrschaft" (Steel Reign) für Fallout 76 ab 5,15€ bei kaufen ) als Abschluss der Geschichte um die Bruderschaft in Appalachia veröffenlicht.In "Stählerne Herrschaft" darf man neue Areale an Schauplätzen wie den Unheimlichen Höhlen, West-Tek oder dem AMS-Hauptquartier erkunden. Die vorherigen Entscheidungen aus "Stählerne Dämmerung" sollen außerdem Auswirkungen auf dieses abschließende Kapitel haben. Dabei soll man einigen neuen und bekannten Gesichtern begegnen. Gesichtsbrecher-Powerfaust, Söldner-Outfit, Bruderschaft-Zivilkleidung, Kryogenik-Bett und Hellcat-Powerrüstung winken als Belohnungen. Des Weiteren wird man selbst legendäre Gegenstände herstellen können. Mit diesem System können normale Gegenstände in legendäre Items verwandelt, ihre Attribute neu auswürfelt und ihre Sternewertung erhöht oder gesenkt werden. Bethesda : "Wir bringen eine neue Herstellungskomponente ins Spiel namens legendäre Kerne, die ihr neben legendären Modulen verwendet, um Veränderungen an euren Gegenständen vorzunehmen. Legendäre Kerne könnt ihr durch den Abschluss von saisonalen und öffentlichen Events sowie täglichen Operationen erhalten. Mit den legendären Kernen und Modulen im Gepäck besucht ihr Waffen- und Rüstungswerkbänke, wo ihr das „Modifizieren“-Menü öffnet und mit der Herstellung beginnt. Ihr könnt sogar Powerrüstungsteile verbessern, indem ihr Powerrüstungsstation einen Besuch abstattet. Mit wenigen Ausnahmen können die meisten verfügbaren legendären Attribute auch an Powerrüstungen angewendet werden."