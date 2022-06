Fallout 76: Trailer für Erweiterung Expeditions: The Pitt veröffentlicht

Fallout 76-Erweiterung erscheint schon sehr bald

Für Fallout 76 ( ab 6,99€ bei kaufen ) wurde 2021 eine neue Erweiterung angekündigt, nun gibt es einen konkreten Veröffentlichungszeitraum. In Expeditions: The Pitt geht es dann zurück nach Pittsburgh.Bethesda hat 2018 mit Fallout 76 einen neuen Ableger in ihrem beliebten Franchise herausgebracht und damit direkt ein Fiasko geschaffen. Das Spiel wurde bis heute von viel Kritik und diversen Kontroversen begleitet und auch wir kamen in unserem Test zu einem eindeutigen Ergebnis: mangelhaft. Nichtsdestotrotz erschienen seitdem mehrere DLCs und mit Expeditions: The Pitt steht die nächste Erweiterung auf dem Plan.Das neue Update wurde bereits 2021 angekündigt und nun gibt es einen konkreten Zeitraum, in dem es herauskommen soll. Wie beim gemeinsamen Showcase von Xbox und Bethesda bekannt gegeben wurde, dürfen sich Fans im September 2022 auf dem Weg nach Pittsburgh machen.Zum ersten Mal überhaupt können damit alle Fallout 76-Spieler Appalachia verlassen und das Gebiet wieder besuchen, das sie schon aus Fallout 3 kennen. Das Update wird kostenlos und wiederholt spielbar sein und bietet jede Menge Gelegenheiten für EP, Beute und sogar legendäre Gegenstände. Darüber hinaus verspricht man weitere Anpassungen und Optimierungen.Wie es auf der deutschsprachgien Webseite von Bethesda heißt, wird mindestens Stufe 50 empfohlen, bevor man sich in The Pitt begibt, wie die Stadt in der Postapokalypse auch genannt wird. Ein Story-Strailer wurde ebenfalls veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt: