Fallout 76: Reduzierte Preise für alle Fallout-Titel auf PC und Xbox - Einen dürft ihr kostenlos testen

Fallout: Franchise-Feiertag bringt günstige Preise

Um das bevorstehende Ende der Welt zu feiern, sind gerade alle Games von Bethesdas Reihereduziert, eins sogar kurzzeitig kostenlos spielbar. In 54 Jahren soll mit der Erde zu Ende sein, zumindest laut Mythos der Fallout-Welt, und das Franchise zelebriert am 23. Oktober jährlich eine Art Feiertag.Auf allen möglichen digitalen Anbietern bekommt ihr Fallout-Spiele füraktuell zu günstigen Preisen – egal ob bei Steam, GOG, Humble oder im Xbox Store. Für die Playstation gelten die Rabatte leider nicht.Der sogenannteist der Tag, an dem im Jahr 2077 die Bomben fallen sollen und einherbeiführt. Ein thermonuklearer Krieg zwischen USA und China, der Milliarden Menschen tötet und das globale Klima zu einer noch schlimmeren Katastrophe macht: So prophezeit es zumindest der Mythos des Fallout-Universums.Mitmacht das Franchise aus diesem bevorstehenden Ereignis einen Feiertag. Daher können Fans und Einsteiger sich nun den ein oder anderen Titel schnappen, denn auf jeden davon gibt esDas erste Fallout von 1997, das noch von Interplay entwickelt wurde, bekommt ihr derzeit für 2,49 Euro. Genauso wie, für das bereits Bethesda verantwortlich war. Aber auch neuere Titel und DLCs sind dabei: Fallout 4 und das MMORPG Fallout 76. Letzteres veranstaltet auf Steam gerade sogar ein, bei dem ihr es die ganze Woche kostenlos anspielen könnt.Ein makaberer Grund zum Feiern, doch davon lässt sich Fallout nicht aufhalten. Außerdem kündigte Bethesda den Veröffentlichungstermin der Fallout-Serie an , die im nächsten Jahr auf Amazon Prime laufen soll.