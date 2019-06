Assassin's Creed Odyssey: Discovery Tour: Das alte Griechenland angekündigt - 4Players.de

Ubisoft hat mit "Discovery Tour: Das antike Griechenland" einen weiteren Spielmodus für Assassin's Creed: Odyssey im Rahmen der E3-Pressekonferenz angekündigt. In dem kostenlosen Zusatzinhalt könnt ihr ab Herbst dieses Jahres komplett friedlich durch Hellas reisen, Sehenswürdigkeiten sowie Städte besuchen und am Ende euer Wissen in einem Quiz testen.Dazu die Pressemitteilung:"Von den Höhen der verschneiten Berggipfel bis zu den Tiefen des Ägäischen Meeres können Spieler ein ganzes Land voller unberührter Landschaften und Städte während des Goldenen Zeitalters Griechenlands erkunden. Die Spieler treffen auf alte Rituale und berühmte Statuen und begegnen neben legendären griechischen Figuren auch der Wahrheit hinter den bekannten Mythen und Legenden.Basierend auf der positiven Resonanz der ersten Ausgabe der Discovery Tour über das alte Ägypten, enthält die zweite Ausgabe eine Auswahl der beliebtesten Features mit Stationen, die die Geschichte von alten Sehenswürdigkeiten, die Geographie, die alltäglichen Aktivitäten des einfachen Volkes und das Leben der wichtigsten Persönlichkeiten erzählen. Dieermöglicht den Spielern in 29 Regionen zu über 300 Stationen zu reisen mit Führungen zu fünf verschiedenen Themen wie Philosophie, Architektur, Alltag, Krieg und Mythen. Zusätzlich gibt es neue Funktionen, die es den Spielern ermöglichen, auf ihre eigene Art und Weise mehr über Griechenland zu lernen. Falls die Spieler den ursprünglichen Weg verlassen, finden sie leicht neue Möglichkeiten die Welt zu erkunden."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Story Creator Mode Launch Trailer