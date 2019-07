Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft verbietet nutzergenerierte Quests zum schnellen Hochleveln - 4Players.de

"Diese Exploits bringen das Risiko mit sich, die allgemeine Qualität, Integrität und den Zweck des 'Story Creator Mode' zu gefährden und resultieren in weniger Sichtbarkeit für die kreativen, interessanten und offen gesagt fantastischen Community-Stories, die bereits veröffentlicht wurden."

Von nun an seien Quests zum "XP-Farming" gegen die Nutzungsbedingungen des Creator-Tools ( nähere Infos zum Tool in dieser News ). Ubisoft werde jene sanktionieren, welche das Werkzeug weiterhin "willentlich und mit Absicht" missbrauchten. Auch ähnliche Exploits würden in Zukunft "aktiv" bekämpft werden. Außerdem würden solche Quests nicht länger vom automatischen Empfehlungssystem präsentiert. Kotaku.com merkt an, dass die Stellungname nicht Ubisofts Mikrotransaktionen erwähnt, mit deren Hilfe man per Echtgeld z.B. an Erfahrungspunkte gelange. Diesen Bereich könnten die XP-Spielerquests natürlich auch empfindlich getroffen haben, so die Spekulation.