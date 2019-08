Assassin's Creed Odyssey: Überblick über die August-Inhalte - 4Players.de

Balla-Balla schrieb am 07.08.2019 um 12:49 Uhr

Ich zocke das gerade und ja, es ist eine riesige Welt, toll gebaut, das antike Griechenland wird lebendig.

Spielerisch ist es aber halt doch immer wieder das Gleiche. Gehe dort hin, kloppe dich durch, hole was, gehe zurück. Immerhin ist die main quest leidlich interessant, diese werde ich durchspielen, noch ein paar sides und das war´s dann.

Ich verstehe echt nicht wie man sich in diesem Spiel ewig aufhalten kann, zusätzlich quests einiger Amateure aus dem story creator zockt und monatelang den gleichen Scheiß macht. Ist mir schon bei Langläufern wie GTA ein Rätsel.

Mal abgesehen davon, dass ich die Zeit gar nicht hätte, so gibt es doch so viele games auf dem Markt, jeden Monat neue dazu, die immer wieder ein neues Erlebnis versprechen. Wie boring ist es, sich da an einem einzigen endlos abzuarbeiten?