Assassin's Creed Odyssey: Termin der Discovery Tour: Das antike Griechenland steht fest - 4Players.de

Ubisoft wird die Discovery Tour: Das antike Griechenland am 10. September 2019 für PC via Uplay veröffentlichen. In dem kostenlosen Zusatzinhalt für Assassin's Creed Odyssey kann man komplett friedlich durch Hellas reisen, Sehenswürdigkeiten sowie Städte besuchen und am Ende euer Wissen in einem Quiz testen. Die Discovery Tour: Das antike Griechenland wird zudem als eigenständiger Titel für PC via Uplay verfügbar sein.Ubisoft: "In Discovery Tour: Das antike Griechenland wird die Geschichte zum Spielplatz. Die Spieler haben die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen oder frei durch die offene Welt von Assassin’s Creed Odyssey zu streifen, ohne in Konflikte oder Spielabläufe verwickelt zu werden. Die Besucher reisen durch 29 Regionen über 300 Stationen mit Führungen zu fünf verschiedenen Themen wie Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen. Hinzu kommen neue Funktionen, in denen die Spieler frei zwischen 35 einzigartigen Avataren und 15 Reittieren wählen können. Diese werden durch den Fortschritt im Spiel zugänglich. Mit Discovery Tour: Das antike Griechenland können die Spieler in aller Ruhe die realitätsgetreue 3D-Rekonstruktion des antiken Griechenlands erleben. Sie können an interaktiven Führungen teilnehmen, um mehr über die Orte und diese Ära zu erfahren. Basierend auf dem Dialog-Wahl-System aus Assassin's Creed Odyssey erwartet die Besucher am Ende jeder Tour ein interaktives Quiz."