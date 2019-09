Assassin's Creed Odyssey: Discovery Tour: Das antike Griechenland für PC veröffentlicht - 4Players.de

Ubisoft hat die Discovery Tour: Das antike Griechenland für PC veröffentlicht. Die Entdeckungstour ist kostenlos für alle Besitzer von Assassin's Creed Odyssey und kann im Hauptmenü gestartet werden. Eine eigenständige Version (PC) kann via Uplay für 19,99 Euro gekauft werden.Mit der Discovery Tour haben die Spieler die Möglichkeit, die Welt des antiken Griechenlands ohne Kämpfe und Konflikte in ihrem eigenen Tempo zu erkunden und dabei mehrere Führungen durch die historischen Stätten zu bekommen. Basierend auf dem Dialog-Wahl-System aus Assassin's Creed Odyssey gibt es am Ende jeder Tour ein Quiz."In Discovery Tour: Das antike Griechenland wird die Geschichte zum Spielplatz. Die Spieler haben die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen oder frei durch die offene Welt von Assassin's Creed Odyssey zu streifen, ohne in Konflikte oder Spielabläufe verwickelt zu werden. Von den Höhen der verschneiten Berggipfel bis zu den Tiefen des Ägäischen Meeres können Spieler ein ganzes Land voller unberührter Landschaften und Städte während des Goldenen Zeitalters Griechenlands erkunden. Die Spieler treffen auf alte Rituale und berühmte Statuen und begegnen neben legendären griechischen Figuren auch der Wahrheit hinter den bekannten Mythen und Legenden", schreibt Ubisoft."Basierend auf der positiven Resonanz der ersten Ausgabe der Discovery Tour über das alte Ägypten, enthält die zweite Ausgabe eine Auswahl der beliebtesten Features mit Stationen, die die Geschichte von alten Sehenswürdigkeiten, die Geographie, die alltäglichen Aktivitäten des einfachen Volkes und das Leben der wichtigsten Persönlichkeiten erzählen. Die Besucher reisen durch 29 Regionen über 300 Stationen mit Führungen zu fünf verschiedenen Themen wie Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen. Hinzu kommen neue Funktionen, in denen die Spieler frei zwischen 35 einzigartigen Avataren und 15 Reittieren wählen können. Diese werden durch den Fortschritt im Spiel zugänglich. Falls die Spieler den ursprünglichen Weg verlassen, finden sie leicht neue Möglichkeiten, die Welt zu erkunden."Letztes aktuelles Video: Discovery Tour Launch Trailer