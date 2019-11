Assassin's Creed Odyssey: Kills, Tode und Dialogwahl: Infografik zum einjährigen Jubiläum - 4Players.de

Ubisoft hat zum einjährigen Jubiläum von Assassin's Creed Odyssey (Release war Mitte Oktober 2018) eine Infografik mit allerlei Zahlenwerten aus dem Action-Rollenspiel veröffentlicht, z.B. die durchschnittliche Anzahl der Kills sowie die durchschnittliche Anzahl der Tode des Spieler-Charakters bis zum vollständigen Spielabschluss. Auch die beliebtesten Fähigkeiten, Fähigkeiten-Kategorien und Dialog-Optionen werden aufgeführt.Hinweis: Der Prozentwert bei "Todesursache: Ertrunken" ist allem Anschein nach nicht korrekt (wahrscheinlich ist 0,5 Prozent gemeint).Ubisoft: "Vor über einem Jahr wurde Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht und machte das antike Griechenland zu einem Schauplatz, in dem die Spieler Milliarden von Stunden verbracht haben. Das finale Update wurde am 17. Oktober zusammen mit dem kostenlosen Jubiläums-Reittier ausgeliefert: Melaina. Im letzten Jahr wurden Assassin's Creed Odyssey zwei große Erzählbögen hinzugefügt: 'Das Vermächtnis der ersten Klinge' und 'Das Schicksal von Atlantis'. Zusätzlich zu diesen zwei Haupterweiterungen gab es zusätzliche Inhalte mit kostenlosen Titel-Updates, darunter die Discovery Tour: Antikes Griechenland und den Story Creator Mode. Auch zahlreiche von der Community gewünschte Features wurden in diesem Zeitraum ins Spiel implementiert, unter anderem Verbesserungen zur Barrierefreiheit, Verbesserungen des Fotomodus, Optionen zu Gegnerskalierung und Ausrüstungsarsenale."Letztes aktuelles Video: Discovery Tour Launch Trailer