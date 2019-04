Warhammer: Chaosbane: Waldelfe Elessa stellt sich vor - 4Players.de

Bigben und Eko Software stellen die Bogenschützin Elessa aus Warhammer: Chaosbane näher vor. Sie gehört neben Konrad Vollen (Soldat), Elontir (Magier) und Bragi Axebiter (Zwergen-Slayer) zu den vier spielbaren Charakteren in dem Action-Rollenspiel."Elessa, die Waldelfe, ist eine Späherin, die sich durch meisterlichen Distanzkampf und Mobilität in Magnus' Armee bewährt hat. Sie verfügt über ein Arsenal an Zaubern, die dauerhaft Schaden anrichten - sie verletzen und vergiften mitunter auch große Gegnergruppen. Zudem kann Elessa Dryaden beschwören, die ihr im Gefecht beistehen. Selbst wenn sie umzingelt ist, kann sie den Verlauf mit einer großen Auswahl an Zaubern zu ihrem Vorteil wenden: So ist sie in der Lage ganze Horden von Gegnern zu bremsen, ihnen auszuweichen oder sie festzusetzen."Durch das Bekämpfen der Chaoshorden und das Sammeln "roter Kugeln" laden die Helden ihre Blutlust auf. Sobald diese voll ist, können die Spieler mächtige Spezial-Fertigkeiten einsetzen. Bei Elessa bedeutet dies, dass sie wortwörtlich Pfeile vom Himmel regnen lassen kann.Warhammer: Chaosbane erscheint als Magnus-Edition am 31. Mai und in der Klassik-Edition am 4. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Wood Elf