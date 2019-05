Warhammer: Chaosbane: Details zum Endgame, zu den kostenlosen Updates und den kostenpflichtigen Inhalten - 4Players.de

Update vom 29.05.2019, 14:17 Uhr:

Im Rahmen unserer Spielerfahrung (der Test befindet sich in Arbeit und wird aller Voraussicht nach Anfang nächster Woche veröffentlicht) konnten wir feststellen, dass sowohl der Expeditionsmodus als auch der Boss Rush nicht vom Abschluss der Kampagne abhängig sind, sondern nach jedem Akt für die jeweilige Umgebung freigeschaltet bzw. ergänzt werden und von allen erstellten Figuren genutzt werden dürfen, um neue Gegenstände und Erfahrung zu erlangen.



Ursprüngliche Meldung vom 29.05.2019, 13:29 Uhr:

"Expeditionsmodus: Die beste Methode ein schnelles Spiel zu starten, allein oder mit Freunden, in zufallsgenerierten Levels.

Reliktjagd: Der Spieler kann von der Gilde der Sammler eine Karte erstehen, um Zugang zu einem Verlies zu erhalten, das verschiedene Schwierigkeitsgrade bietet und in dem heldenhafte Ausrüstung gesammelt werden kann.

Boss Rush: Kämpfe als Test für Builds und Ausrüstung in schneller Folge gegen die Kampagnen-Bosse."

"Mit dem ersten Update kommen ein neuer Schwierigkeitsgrad und neue Ausrüstung.

Danach folgt ein Permadeath-Modus.

Ein neues heldenhaftes Set für jeden der Helden sowie weitere Schwierigkeitsgrade.

Eine Erhöhung der Levelcap der Charaktere."

"Der erste DLC bringt neue Emotes und eine passive Fertigkeit zur Erhöhung der Chance aufs Finden heldenhafter Gegenstände.

Der folgende DLC bringt eine passive Fertigkeit zum einfacheren Finden von Gott-Fragmenten sowie einen alternativen Gott-Fertigkeitenbaum für jeden Charakter.

Der dritte DLC enthält neue Begleiter für alle spielbaren Charaktere.

Der vierte DLC enthält eine vollständige, neue Geschichte in einem neuen Akt, unabhängig von der Hauptkampagne, die in bis dahin unbekannten Umgebungen stattfinden wird. Statt gegen die Kräfte des Chaos, kämpfen die Spieler diesmal gegen das uralte, untote Böse in der Form der Grabkönige."

Bigben und Eko Software haben Informationen zum Endgame (nach Abschluss der Kampagne) sowie zu den kostenlosen und den kostenpflichtigen Inhalten, die nach dem Verkaufsstart von Warhammer: Chaosbane geplant sind, verraten.Sobald die Hauptaufgabe abgeschlossen ist, können die Spieler mit einem neuen Charakter von vorn beginnen, wobei alle bereits freigeschalteten Items erhalten bleiben. Hierzu gehören hergestellte Gegenstände, Fragmente, Geld usw. Zudem werden durch das Absolvieren des Spiels einverschiedene Endgame-Modi freigeschaltet:Reguläre Updates für alle Spieler (kostenlos):Kostenpflichtige Updates (im Season Pass enthalten):Warhammer: Chaosbane erscheint als Magnus-Edition am 31. Mai und in der Klassik-Edition am 4. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: EndGame Post Launch