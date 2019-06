Warhammer: Chaosbane: Trailer zum heutigen Verkaufsstart - 4Players.de

Bigben und EKO Software haben zum offiziellen Verkaufsstart von Warhammer: Chaosbane auf PC, PS4 und Xbox One den folgenden Launch-Trailer veröffentlicht. Die Magnus-Edition ist bereits seit dem 31. Mai erhältlich. Unser Test befindet sich in Arbeit.Die Nutzer-Reviews bei Steam fallen "Ausgeglichen" aus (49 Prozent der Nutzer-Reviews sind "positiv"; n=617). Die Warhammer-Stimmung und das grundlegende Charakter-System werden vielfach gelobt. Sowohl Umfang als auch Level-Design und Preis/Leistung werden oftmals negativ angeführt.Der Publisher schreibt: "Als erstes Action-RPG in der Welt der Warhammer Fantasy-Gefechte lässt Warhammer: Chaosbane die Spieler in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos eintauchen. Dabei handelt es sich um einen blutigen Konflikt der Geschichte der Alten Welt, der das Reich der Menschen verwüstete. Die Spieler verkörpern einen Menschen, einen Hochelfen, eine Waldelfe oder einen Zwerg und entdecken bekannte Schauplätze des Warhammer-Fantasy-Universums, die bereits die Fantasie von Fans auf der ganzen Welt angeregt haben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer