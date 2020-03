Warhammer: Chaosbane: Zwergen-Ingenieurin Keela steht bereit

Nach Soldat Konrad Vollen, Magier Elontir, Zwergen-Slayer Bragi Axebiter und Bogenschützin Elessa ist jetzt Zwergen-Ingenieurin Keela als neuer kostenloser Charakter im Action-Rollenspiel Warhammer: Chaosbane auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar, wie Eko Software und Nacon (ehemals Bigben Interactive) bekannt geben. Dazu gibt es eine neue Misision von rund zwei Stunden Spieldauer.Der Publisher schreibt: "Keela ist eine Zwergen-Ingenieurin, deren kombinierte Fähigkeiten in den Bereichen Technik, Hydraulik, Sprengstoffen und Alchemie sie zu einer beeindruckenden Gegnerin machen. Im Nahkampf teilt Keela mit ihrem selbstgestalteten Kriegshammer schwere Schäden aus. Hinzu kommen Schäden auf kurze und mittlere Reichweiten mit ihren Handwaffen. Erst durch geschicktes Kombinieren ihrer verschiedenen Fertigkeiten holen die Spieler alles aus diesem neuen Charakter heraus.Keela führt die Spieler in eine neue Umgebung: die Schmieden. Während dieses Handlungsbogens müssen sie die Ereignisse rund um die Schmieden der Reichshauptstadt Nuln untersuchen, denn der Artilleriemeister der berühmten Imperialen Artillerieschule benötigt dringend Hilfe, der Schmiedekomplex ist in höchster Not. Die besten Ingenieure der Stadt sitzen in seinem Inneren in der Falle. Aufgabe der Spieler ist es nun, in den Komplex vorzudringen, die Ingenieure zu befreien und für Ordnung zu sorgen."Letztes aktuelles Video: Zwergingenieur-Spielszenen