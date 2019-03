Dollhouse: Psychohorror startet Ende Mai - 4Players.de

Entkomme im Einzelspielermodus deinem Verfolger, während du der Geschichte deiner düsteren Vergangenheit folgst.

Passe deinen Charakter mit über 40 verschiedenen aktiven und passiven Fähigkeiten an.

Sieh dir die Umgebung nicht nur mit deinen eigenen Augen genau an, sondern auch durch die deines Verfolgers.

Erforsche zufällig generierte Karten, kein Spiel gleicht dem vorausgegangenen.

Morde mit Bedacht im Online-Mehrspielermodus, wo jeder Spieler ein anderes Ziel hat.

Spiele mit 14 unterschiedlichen Mehrspieler-Charakteren, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfüge

Dollhouse ist ab dem 24. Mai für PS4 und PC erhältlich, wie Publisher Soedesco bekannt gibt. Dabei wird es neben der digitalen auch eine physische Fassung geben. Am 13. und 14. April soll es außerdem eine offene Beta geben, in der man die Mehrspieler-Komponente testen will. Allerdings werden die Teilnehmer per Zufall aus den Anmeldungen ausgewählt und erhalten dann ihren Key.Zu den Features heißt es in der Pressemitteilung:Entwickelt wird der Psychohorror vom Creazn Studio.Letztes aktuelles Video: Trailer 2017