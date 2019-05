Dollhouse: Psychohorror auf PC und PS4 gestartet - 4Players.de

Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC)

Creazn Studio und SOEDESCO werden ihr psychologisches Film-Noir-Horrorspiel Dollhouse am heutigen 24. Mai 2019 für PlayStation 4 (digital und physisch) sowie PC ( Steam ) veröffentlichen. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten im PlayStation Store aktuell einen Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis (35,99 Euro statt 39,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "In der Einzelspieler-Story von Dollhouse taucht der Spieler tief in den Geist der mysteriösen Detektivin Marie ein. Sie leidet unter Amnesie und hat mit einer furchterregend Untersuchung begonnen, um ihre traumatischen Erinnerungen zurückzugewinnen. Sie wird von einer seltsamen Präsenz verfolgt und von Puppen heimgesucht und riskiert ihr Leben bei dem Versuch, die Wahrheit hinter dem Tod ihrer Tochter aufzudecken.Zusätzlich zur Einzelspieler-Story enthält Dollhouse außerdem einen Online-Multiplayer-Modus mit vierzehn spielbaren Charakteren, wie die aufstrebende Schauspielerin Faith und die Unterwelt-Prostituierte Vesper. Der Multiplayer-Modus unterstützt zwei bis acht Spieler, denen jeweils ein anderes Ziel zum Ermorden zugewiesen wird. Spieler müssen ihr Opfer verfolgen und möglichst viele Erinnerungen sammeln, um zu gewinnen, während sie gleichzeitig versuchen müssen, ihrem eigenen Verfolger und den nervenaufreibenden Puppen zu entgehen, die in den Schatten lauern." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer