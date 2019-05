Hitman 2: Miami-Paket: Eigenständiges Einstiegspaket veröffentlicht - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und Io-Interactive haben das eigenständige Hitman 2 Miami-Paket für 11,99 Euro ( PC ) und 12,99 Euro (PS4 und Xbox One) als Einstiegspaket für interessierte Spieler veröffentlicht. Es gewährt den Käufern Zugriff auf den Missionsort Miami sowie alle damit verbundenen Missionen, Spielmodi und Inhalte. Die restlichen Inhalte des Spiels können bei Bedarf dazugekauft werden. Außerdem wird das schwer zu fassende Ziel "Der Unsterbliche" (dargestellt von Sean Bean) vom 3. Mai bis 3. Juni wieder verfügbar sein. Der als "Der Unsterbliche" berüchtigte Mark Faba ist ein unübertroffener Meister in der Kunst des Vortäuschens des eigenen Todes. Die Mission ist für alle Spieler kostenlos und bietet jedem nur eine Chance, das Ziel auszuschalten - bei einem Fehlschlag gibt es keinen zweiten Versuch.Darüber hinaus ist das April-Update für das Hauptspiel erschienen, das größere Veränderungen am "Ghost Modus" (inkl. Schauplatz Santa Fortuna), Menüanpassungen, Bugfixes und Veränderungen an der Art und Weise, wie die Silent-Assassin-Bewertung erreicht wird, vornimmt. Das Change-Log findet ihr hier