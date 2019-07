Hitman 2: Juli-Update und Sibirien-Karte (Sniper Assassin) stehen an - 4Players.de

Für Hitman 2 wird morgen das Juli-Update (2.50) und eine neue Karte für Expansion-Pass-Besitzer erscheinen.Expansion-Pass-Besitzer erhalten Zugang zur neuen Sibirien-Karte für den Spielmodus "Sniper Assassin" (spielbar solo oder kooperativ). In Sibirien wird man in der Gefängnisanlage Perm-14 zwei neue Ziele eliminieren und ein neues Scharfschützengewehr (Druzhina 34 Arctic Sniper Rifle) freischalten können, das wiederum an allen Schauplätzen eingesetzt werden kann. Im Gefängnis wird man übrigens einen Aufstand als Ablenkung anzetteln können.Für alle anderen Spieler wird Hawke's Bay dem Contracts-Modus hinzugefügt. Außerdem wird man drei klassische Hitman-Outfits aus früheren Spielen erhalten können. Das komplette Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Siberia Announcement Trailer