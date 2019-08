Hitman 2: Ein Bug wird zum Feature: Der "zielsuchende Aktenkoffer" kehrt zurück - 4Players.de

Spieler von Hitman 2 kennen bestimmt den berühmt-berüchtigten "zielsuchenden Aktenkoffer" als kreative Waffe von Agent 47. Der geworfene Aktenkoffer konnte seine Ziele sogar hinter einer Ecke treffen oder vollzog andere kuriose Flugbahnen.Die Entwickler ( Io-Interactive ) hatten diesen Bug kurze Zeit später aus der Welt geschafft, bringen den Aktenkoffer nun aber als "eigenen Gegenstand" zurück ins Spiel. Ab dem 8. August wird das "Best Case Scenario Challenge Pack" auf der Isle of Sgàil zur Verfügung stehen. Dort kann dieser "Aktenkoffer" (ICA Executive Briefcase MK2) freigeschaltet werden."This physics-bending briefcase is designed to induce fear and terror in whoever gets in its way. With a throwing speed tweaked for maximum style, there is no end to the possibilities this item offers. Of course, it sports the signature MK II look - the ultimate mark of superb craftmanship! Could be used to hide illegal items but that is clearly beside the point."Ansonsten gibt es im August die gewohnte Hitman-Mischung aus Elusive Targets, Escalation Contracts und einem Spiel-Update (am 27. August). Expansion-Pass-Besitzer erhalten am 27. August noch Zugang zum "Smart Casual Pack".