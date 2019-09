Hitman 2: September-Inhalte: Agent 47 reist mit dem Expansion-Pass auf die Malediven - 4Players.de

Der Update-Fahrplan für September 2019 in Hitman 2 steht fest. Zusammen mit einem Update am 24. September wird der nächste Sandbox-Schauplatz "Haven Island" (The Resort) für Expansion-Pass-Besitzer hinzukommen. Diesmal treibt sich Agent 47 an warmen Stränden und in dem tropischen Paradies der Malediven herum. Die Ereignisse aus der vorherigen Mission in New York sollen am neuen Schauplatz aufgegriffen werden, heißt es. Darüber hinaus werden die beiden Special Assignments "A Silver Tongue" und "A Bitter Pill" erscheinen - ebenfalls im Expansion Pass. Mit diesen Neuerungen möchten die Entwickler auch die Zusatzinhalte für den Expansion Pass abschließen.Ansonsten wartet im September die gewohnte Mischung aus Escalations, Featured Contracts und (Legacy) Elusive Targets.Letztes aktuelles Video: September Roadmap 2019