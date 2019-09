Hitman 2: Agent 47 schickt Videogrüße von den Malediven - 4Players.de

Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC)

Der nächste Sandbox-Schauplatz von Hitman 2 werden bekanntlich die Malediven sein. Mit folgendem Video wollen WB Games und IO Interactive schon mal auf die tropischen Strände von Haven Island einstimmen:Letztes aktuelles Video: Haven Island TrailerDazu heißt es vom Publisher: "Haven Island ist ab dem 24. September für alle Besitzer des Erweiterungspasses verfügbar und setzt die Geschichte direkt nach den Ereignissen des Auftrags in der Investment-Bank von Milton-Fitzpatrick in New York fort. Nun muss Agent 47 unter Verwendung einer falschen Identität zum Luxusresort reisen und die Rolle eines Gastes übernehmen. Während er undercover ist, muss 47 drei verschiedene Ziele aufspüren und eliminieren - Ljudmila Vetrova, eine ehemalige Vertrauenskünstlerin und das Gesicht von Haven Island; Tyson Williams, Gründer und CEO der Insel; und Steven Bradley, ein technisches Genie und das Gehirn hinter der eigenentwickelten Software-Plattform von Haven Island.In Haven Island kann ein komplettes tropisches Resort, in dem Geheimnisse und Möglichkeiten an jeder Ecke warten, erkundet werden. Es verfügt über 20 Stufen der Schauplatzmeisterung, fünf neue freischaltbare Gegenstände, neue Erfolge und einen freischaltbaren Anzug. Zudem haben die Gewinner des HITMAN-Sniper-Assassin-Wettbewerbs aus dem vergangenen Jahr ihren Auftritt an diesem Schauplatz.Der HITMAN 2 Erweiterungspass ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 39,99 Euro erhältlich. Der Erweiterungspass ist Teil der HITMAN 2 Gold-Edition, die die Schauplätze Haven Island (Malediven) und New York (USA), neue Sniper-Assassin-Karten, Herausforderungen, Missionen, Kleidung, Waffen und mehr enthält. Dieses Paket ist zu einem Gesamtpreis von 99,99 Euro (UVP) erhältlich."