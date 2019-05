Destiny 2: Forsaken: Die Saison der Opulenz steht vor der Tür - 4Players.de

Am 5. Juni läutet Bungie die Saison der Opulenz in Destiny 2 und Destiny 2: Forsaken ein. Diese Saison schließt den "Gameplay-Kalender" von Destiny 2: Forsaken ab."Saison der Opulenz bringt allen Destiny 2-Spielern neue Herausforderungen, neuen Loot und neue Lore. Saisonale Ränge für rituelle Aktivitäten werden wieder zurückgesetzt, außerdem kann man ein frisches Set Spitzenwaffen erspielen. Im Eisenbanner gibt es eine saisonale Quest, bei der man Rüstung verdienen kann. Weiterhin erwartet uns auch diesen Sommer die Sonnenwende der Helden, ebenfalls mit neuen Prämien. Bei Destiny 2-Jahrespass-Besitzern trudelt die dritte Erweiterung des Destiny-Endgame-Inhalts ein. Benedict 90-44 erwartet euch im Turm, um die neue Saison zu beginnen. Er wird euer Kontaktroboter für die neue Saison sein, der eine kaiserliche Vorladung für euch hat, euch auf Schatzsuchen schickt, die Menagerie vorstellt und mehr", schreibt Bungie.Letztes aktuelles Video: Season of Opulence Trailer"Calus will, dass ihr durch den Kelch der Opulenz stärker werdet, denn dieser verhilft euch Hütern während der Saison der Opulenz zu Schätzen. Spieler, die die Menagerie überstehen, die neue Spielersuche-Aktivität für sechs Spieler, benutzen den Kelch, um Runen als Tribut darzubieten, die man gegen bestimmte Waffen und Rüstung austauschen kann. Mit der Zeit kann man den Kelch so upgraden, dass man mehr und mächtigere Prämien durch ihn erhält. Alle Spieler, die die Forsaken-Kampagne abgeschlossen haben, können die Menagerie einmal ausprobieren sowie die 'Eine kaiserliche Vorladung'-Quest. Dadurch bekommen Spieler Power-Anstieg-Ausrüstung auf 690 Power, so dass sie sich gleich in den neuen Content stürzen können. Jahrespass-Besitzer sehen neue Menagerie-Endgegner während des ersten Monats Juni, das Ganze kulminiert dann in die Einführung der heroischen Schwierigkeitsstufe. Für die normale Schwierigkeitsstufe gibt es Spielersuche, doch Heroisch verlangt einen vorgeformten Einsatztrupp. Jede Woche können Forsaken-Besitzer außerdem die Welten von Destiny 2 auf der Suche nach Schätzen erforschen. Benedict 90-44 hat verschiedene Aufgaben für euch, die ultimativ zu 750 Power führen."Weitere Angaben findet ihr hier