NBA 2K19: Nicht überspringbare Ingame-Werbung vor der Pre-Game-Show sorgt für Ärger - 4Players.de

In NBA 2K19 werden seit gestern Werbespots angezeigt, die sich nicht überspringen oder abbrechen lassen. Bei Reddit gibt es bereits mit Schimpfwörtern überladene Beiträge zu diesem Thema. Mathias aus unserer Redaktion hat sich ebenfalls in NBA 2K19 eingeloggt und auch ihm wurde diese Werbung angezeigt.Die Werbung kann in allen Spielmodi vor der Pre-Game-Show ausgespielt werden. Die Häufigkeit der Werbeeinblendung ist geschätzt einmal pro Stunde. Gezeigt wurde ein Clip für eine US-Show (Snowfall) und ihren US-Start. Somit wurde auch noch Werbung angezeigt, die hierzulande weitgehend irrelevant ist. Der Werbespot war etwa 30 Sekunden lang und damit etwa 30 Prozent bis 40 Prozent länger als die durchschnittliche Ladezeit im Hintergrund, so dass der Spot eine relevante Unterbrechung des Spielgeschehens darstellt. Im Gegensatz zu allen anderen Videos und Pre-Game-Shows konnte sie nicht abgebrochen werden.Laut Comicbook gab es solch einen Vorfall vor einiger Zeit schon einmal. Damals war in NBA 2K19 nicht zu überspringende Werbung für Converse und andere Produkte zu sehen - von den ganzen Produkt- und Markenplatzierungen in einem Sportspiel ganz abgesehen. Ingame-Werbung ist in kostenlosen Mobile-Spielen keine Seltenheit, aber in Vollpreistiteln sind solche Spots bisher sehr selten.Das Basketballspiel von Visual Concepts und 2K Games ist im September 2018 als Vollpreistitel veröffentlicht worden. Es wurde erst kürzlich für 3 Dollar verkauft. Ein Statement von 2K Games liegt bisher nicht vor.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit