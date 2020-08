Parkasaurus: Kunterbunter Dinosaurier-Freizeitpark-Aufbau verlässt den Early Access

Fast zwei Jahre nach dem Early-Access-Start ist Parkasaurus offiziell veröffentlicht worden ( Steam : 20,99 Euro). In der von Klassikern wie DinoPark Tycoon und Theme Park inspirierten Aufbau-Simulation von Washbear Studio gestaltet und baut man seinen eigenen "verrückten" Dinosaurier-Freizeitpark. Die Betonung liegt auf "verrückt". Dabei kümmert man sich sowohl um die Bedürfnisse der Besucher als auch um die der Dinosaurier.Während die Gestaltung der "Gehege" wirklich gut gelungen ist und an Planet Zoo erinnert, muss man sich mit dem skurrilen Look, störenden Vereinfachungen (z.B. keine Warteschlangen) und einigen sehr albernen Ideen anfreunden, da von Hühnern ausgebrütete Dinosaurier blödsinnigerweise mit Sonnenbrillen, Krawatten oder Mützen ausgestattet werden können. Doch trotz dieser Eigenarten kam das Spiel bei den Early-Access-Nutzern "äußerst positiv" an (97 Prozent von 969 Nutzerreviews sind "positiv").Mit dem Update auf Version 1.0 kommen die letzten Missionen der Kampagne, weitere Dinosaurier und diverse Verbesserungen ins Spiel.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Parkasaurus ist ein ulkiges Aufbau-Management-Spiel, dass Dich dazu einlädt deinen eigenen Dinosaurier-Park zu planen, zu bauen und zu verwalten. Kümmere Dich um Deine Dinosaurier und bewahre sie vor dem Aussterben. Behalte sowohl das Glück Deiner Dinos, als auch die Zufriedenheit Deiner Gäste im Auge, denn nur so kannst Du einen profitablen Dinosaurier Park betreiben. Starte nur mit Deiner Vision und einem heruntergekommenen Parkgelände und lasse Deinen Park wachsen und gedeihen. Erforsche neue Technologien, neue Attraktionen und bilde besondere Beziehungen zu Deinen Lieblingen. Erlebe das kunterbunte Treiben in Parkasaurus in hübscher und einzigartiger 3D-Grafik. Wenn du dich in Parkasaurus um deine Dinos kümmerst und neue Technologien erforschst, dann wird dein Park wachsen und gedeihen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer