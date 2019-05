Pokémon Schwert & Schild: Pokémon Direct für den 5. Juni angekündigt - 4Players.de

Nintendo hat eine Pokémon-Direct-Ausgabe angekündigt, die sich Pokémon Schwert & Schild widmen wird. Die etwa 15 Minuten lange Präsentation wird am 5. Juni um 15.00 Uhr ausgestrahlt ( YouTube Direct-Website ).Darüber hinaus richtet The Pokémon Company eine eigene Pressekonferenz 2019 am 29. Mai um 03.00 Uhr aus (28. Mai, 18.00 Uhr PDT). "Die Pressekonferenz wird eine Reihe interessanter Themen für alle Pokémon-Fans umfassen", heißt es.Pokémon Schwert und Pokémon Schild werden Ende 2019 für Nintendo Switch erscheinen. Das Abenteuer wird in der Galar-Region stattfinden. Zu Beginn des Abenteuers entscheidet man sich für eines von drei Pokémon: Chimpep (Pflanze), Hopplo (Feuer) oder Memmeon (Wasser).Am 05.06. um 15:00 Uhr erscheint eine neue Ausgabe von #PokemonDirect als Livestream! Die Präsentation bietet euch etwa 15 Minuten voller neuer Infos zu #PokmonSchwertSchild für #NintendoSwitch — Nintendo DE (@NintendoDE) 27. Mai 2019 "Pokémon Schwert und Pokémon Schild spielen in Galar, einer weitläufigen Region mit vielen unterschiedlichen Umgebungen, von idyllischen Dorflandschaften über moderne Städte und dichte Wälder bis hin zu zerklüfteten, schneebedeckten Bergen. Die Menschen und Pokémon, die in dieser Region Seite an Seite leben, haben die dortigen Industrien durch ihre gemeinsame Arbeit entwickelt. Du wirst in den verschiedenen Arenen der Galar-Region antreten, um dir den heiß begehrten Titel des Champs zu erkämpfen!"Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Zwischen Vorfreude und Enttäuschung