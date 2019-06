Pokémon Schwert & Schild: Termin steht fest; Dynamaximierung, Dyna-Raids und 3D-Kamera in der "Naturzone" - 4Players.de

Dearan hat geschrieben: ? vor 49 Minuten "Dynamax" - so einen ähnlichen Unsinn gibt es doch schon.

Diese Feiglinge trauen sich wohl nicht, etwas wirklich Innovatives ins Spiel einzuführen.

Und alleine kann man diese Raids wohl nicht machen, d.h. ein Feature weniger. Danke für nichts, Game Freak.

Man bekommt drei weitere NPC trainer hinzu, wenn man entweder kein Switch Online hat oder keine Spieler verfügbar sind. "If three other Trainers aren?t available to participate in Max Raid Battles, support Trainers will automatically be added to your side to help you battle the wild Dynamax Pokémon."Ebenfalls kann man lokal, ohne Internet, diese Raids angehen.