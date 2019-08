Pokémon Schwert & Schild: Galar-Formen, ein Formwechsel-Pokémon und neue Rivalen im Trailer - 4Players.de

The Pokémon Company International hat ein weiteres Video zu Pokémon Schwert & Schild veröffentlicht. Zunächst sind die Galar-Formen von mehreren Pokémon zu sehen, und zwar von Smogmog, Zigzachs, Geradaks und Barrikadax. Zudem kann Morpeko einen Formwechsel durchführen. Die Entwickler schreiben: "Morpekos Fähigkeit Heißhunger wird (...) neu eingeführt. Sie bewirkt, dass Morpeko in jeder Runde sein Aussehen verändert. Abhängig von Morpekos Form ändert sich auch der Typ seiner einzigartigen Attacke Aura-Rad. Das Pappsattmuster macht sie zu einer Elektro-Attacke, während das Kohldampfmuster sie zu einer Unlicht-Attacke werden lässt." Last but not least sind die Rivalen Betys und Mary mit ihrem Fanclub "Team Yell" zu sehen.Pokémon Schwert und Pokémon Schild erscheinen am 15. November 2019 für Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Ein neues Team und neue Rivalen