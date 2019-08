Pokémon Schwert & Schild: Trainer-gegen-Trainer-Gefechte, Dynamax-Attacken und neue Fähigkeiten - 4Players.de

Offizielle Turniere: Trainer erwarten besondere Kämpfe mit unterschiedlichen Regeln und Einschränkungen

Freundesturniere: Spieler können entweder an Turnieren anderer Trainer teilnehmen oder selbst eins ausrichten. Die Regeln des Freundesturniers legt der Veranstalter persönlich fest.



The Pokémon Company International hat sich zu den Spieler-gegen-Spieler-Gefechten, den Dynamax-Attacken sowie neuen Fähigkeiten und Items geäußert. In Pokémon Schwert und Pokémon Schild können sich Pokémon-Trainer mit dem Internet verbinden und im Kampf-Stadion in Einzel- oder Doppelkämpfen gegen andere Trainer antreten. Eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft wird benötigt, um das Kampf-Stadion nutzen zu können. Ein Pokémon Global Link-Konto wird nicht benötigt."Im Kampf-Stadion können Pokémon-Trainer an Rangkämpfen teilnehmen, bei denen sie sich gegen andere Spieler aus aller Welt und ihre Kampfteams durchsetzen müssen. Trainer treten gegen Kontrahenten mit einem vergleichbaren Rang an und erhalten abhängig vom Ausgang eines Kampfes Punkte. Jeder Rang in den Rangkämpfen gehört zu einer bestimmten Klasse. Sammelt ein Spieler ausreichend Punkte, steigt er im Rang auf. Trainer können ihren eigenen Rang im Kampf-Stadion überprüfen. Außerdem können sie über die Smartphone-Version von Pokémon Home sehen, wie sich alle Teilnehmer eines Turniers geschlagen haben. Bei Zwanglosen Kämpfen sind Sieg oder Niederlage nicht entscheidend. Im Fokus steht, ein besserer Trainer zu werden. Außerdem können Trainer in Zwanglosen Kämpfen Legendäre und Mysteriöse Pokémon einsetzen, die nicht für Rangkämpfe zugelassen sind.Mithilfe von neuen Funktionen wie Online-Turniere und Leihteams können sich Spieler auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verbinden:Trainer können sich Kampfteams - sogenannte Leihteams - ausleihen, indem sie eine der online zu findenden IDs eingeben oder selbst Kampfteams erstellen und sie in Form von Leihteams anderen Trainern aus aller Welt zur Verfügung stellen. Jeder Spieler kann sich bis zu fünf Teams gleichzeitig ausleihen und sie sogar in Rangkämpfen einsetzen."Die Dynamaximierung lässt Pokémon nicht nur größer werden. Die Dynamax-Attacken, über die dynamaximierte Pokémon verfügen, sind nicht nur stärker, sondern weisen auch Zusatzeffekte auf. Ein Beispiel: Dyna-Flut, die Dynamax-Attacke vom Typ Wasser, löst Regen aus, während Dyna-Faust, die Dynamax-Attacke vom Typ Kampf, den Angriffs-Wert des Anwenders und seiner Mitstreiter-Pokémon erhöht. In Pokémon Schwert und Pokémon Schild kann jedes Pokémon dynamaximiert werden, sofern sein Trainer ein Dynamax-Band besitzt. Das Pokémon selbst muss dafür kein besonderes Item tragen."In Pokémon Schwert und Pokémon Schild gibt es viele neue Fähigkeiten. Eine davon ist Reaktionsgas, die Fähigkeit von Galar-Smogmog. Diese Fähigkeit hebt bei anderen Pokémon die bereits herrschende Wirkung von Fähigkeiten auf und hindert Fähigkeiten daran, ausgelöst zu werden. Sobald der Inhaber von Reaktionsgas das Kampffeld verlässt, werden die Fähigkeiten der anderen Pokémon wieder aktiv. Manche Pokémon verfügen über eine seltene Fähigkeit, die man versteckte Fähigkeit nennt. In Pokémon Schwert und Pokémon Schild können Pokémon, die in Dyna-Raids gefangen wurden, über eine solche versteckte Fähigkeit verfügen. Es besteht außerdem eine sehr geringe Chance, dass Pokémon, denen man bei einem Dyna-Raid begegnet, über das Potenzial zur Gigadynamaximierung verfügen. Mit viel Glück treffen Spieler auf ein Pokémon, das gigadynamaximiert werden kann und darüber hinaus über eine versteckte Fähigkeit verfügt - auch wenn diese Exemplare sehr selten sind. Ein Beispiel für eine versteckte Fähigkeit ist Krarmors Fähigkeit Spiegelrüstung. Sie reflektiert jegliche Effekte von Fähigkeiten oder Attacken, die Statuswerte senken."Außerdem werden die beiden Gegenstände Bizarroservice und Fluchttasche eingeführt. Wenn ein Pokémon Bizarroservice trägt, senkt das dessen Initiative, sobald die Attacke Bizarroraum erfolgreich eingesetzt wird. Trägt ein Pokémon das Item Fluchttasche, so wird es augenblicklich ausgewechselt, falls einer seiner Statuswerte gesenkt wird. Ein anderes Pokémon aus dem Team des Spielers kann dafür in den Kampf geschickt werden.Letztes aktuelles Video: Kämpfe"Tsunekazu Ishihara, Präsident und Geschäftsführer von The Pokémon Company, hat im Rahmen der Pokémon-Weltmeisterschaften 2019 außerdem Schwert & Schild enthüllt, die neue Serie des Pokémon-Sammelkartenspiels. Sie enthält mächtige neue Karten namens Pokémon-V, die eine wichtige Rolle in den Strategien der Spieler ausüben werden. Besucher der Veranstaltung erhielten außerdem eine Vorschau auf Zacian-V und Zamazenta-V. Die beiden Karten werden Teil der ersten Erweiterung der neuen Serie sein. Mehr Infos zu Schwert & Schild, der neuen Serie des Pokémon-Sammelkartenspiels, folgen bald."