Pokémon Schwert & Schild: PokéCamps, Curry kochen und Charakter-Anpassungsoptionen - 4Players.de

Auch Pokémon Schwert & Schild spielte in der heutigen Direct-Ausgabe eine Rolle. Im Video wurden zunächst die Pokémon Urgl und Mortipot vorgestellt. Danach ging es um die PokéCamps, die man auch von anderen Spielern besuchen kann. Außerdem kann Curry mit bis zu vier Spielern gekocht werden. Je nach Zutaten (Beeren) entsteht ein anderes Curry. Abschließend rücken die (optischen) Charakter-Anpassungsoptionen in den Vordergrund. Pokémon Schwert und Pokémon Schild erscheinen am 15. November 2019 für Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: PokéCamping