Pokémon Schwert & Schild: Exklusives Pokémon aus Pokémon Schild vorgestellt - 4Players.de

Kategorie: Einhorn-Pokémon

Typ: Psycho

Größe: 0,8 m

Gewicht: 24,0 kg

Fähigkeit: Angsthase/Pastellhülle

The Pokémon Company International und Nintendo haben ein exklusives Pokémon aus Pokémon Schild angekündigt: die Galar-Form von Ponita. Die Galar-Form des Pokémons war kurzzeitig im 24-Stunden-Livestream "Pokémon-Live-Kamera" im Wirrschein-Wald der Galar-Region zu sehen. Das exklusive Pokémon aus Pokémon Schwert ist noch nicht enthüllt worden."Galar-Ponita gibt es schon seit längst vergangenen Zeiten in einem besonderen Wald der Galar-Region. Es heißt, sie seien über Generationen hinweg der gewaltigen Lebensenergie des Waldes ausgesetzt gewesen und hätten dadurch diese einzigartige Gestalt angenommen. Galar-Ponita absorbiert Lebensenergie aus der Luft und speichert sie in seiner Mähne. Herrscht ein hohes Energieaufkommen, wird seine Mähne noch farbenprächtiger und gibt sogar einen glitzernden Schimmer ab", schreiben die Entwickler.Galar-Ponita"Galar-Ponitas Fähigkeit Pastellhülle wird mit Pokémon Schwert und Pokémon Schild neu eingeführt. Diese Fähigkeit schützt das Pokémon und seine Mitstreiter vor Vergiftungen. Betritt Galar-Ponita das Kampffeld, kann es sogar bereits vergiftete Mitstreiter von diesem Statusproblem heilen."Letztes aktuelles Video: Galar-Ponita exklusiv in Pokmon Schild