Pokémon Schwert & Schild: Fünf weitere Gigadynamax-Pokémon - 4Players.de

Typ: Elektro

Größe: ≧ 21,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Statik

Typ: Feuer + Flug

Größe: ≧ 28,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Großbrand

Typ: Normal

Größe: ≧ 18,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Angsthase/Anpassung

Typ: Normal

Größe: ≧ 33,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Mitnahme/Techniker

Typ: Käfer + Flug

Größe: ≧ 17,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Facettenauge

The Pokémon Company International und Nintendo haben die Gigadynamax-Formen von Pikachu, Evoli, Glurak, Smettbo und Mauzi vorgestellt. Durch die Gigadynamaximierung ändern sich Größe, Stärke sowie Aussehen eines Pokémon. Zusätzlich wird es ihm ermöglicht, eine Gigadynamax-Attacke einzusetzen. Nur bestimmte Pokémon-Arten verfügen über das Potenzial, gigadynamaximiert zu werden - und nur einige Exemplare können die Gigadynamaximierung tatsächlich durchführen. Gigadynamax-Pokémon erscheinen in Pokémon Schwert und Pokémon Schild (15. November 2019 für Switch).Letztes aktuelles Video: Neue Gigadynamax-PokmonGigadynamax-Pikachu"Die Elektrizität, die es in seinen Backentaschen erzeugt, speichert es in seinem Schweif. Im Kampf schlägt es damit zu und bekämpft seine Gegner mit Stromschlägen, die so mächtig wie ein einschlagender Blitz sind. Gigadynamax-Pikachu ist so stark, dass es genug statische Energie generieren kann, um einem Kraftwerk Konkurrenz zu machen. Angriffs-Attacken vom Typ Elektro, über die Pikachu bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Blitzhagel und fügt gegnerischen Pokémon nicht nur Schaden zu, sondern verursacht zusätzlich Paralyse. Wenn Trainer Speicherdaten aus Pokémon: Let's Go, Pikachu! auf ihrer Konsole der Nintendo Switch-Familie haben, können sie ein besonderes Pikachu in Pokémon Schwert und Pokémon Schild erhalten, das über das Potenzial zur Gigadynamaximierung verfügt."Gigadynamax-Glurak"Die Flammen in seinem Körper sind stärker geworden, so dass Feuer nicht nur aus seinem Schweif, sondern auch aus seinem Maul und seinen Hörnern strömt. Wenn Gigadynamax-Glurak brüllt, scheint die Stärke der Flammen noch weiter zu wachsen. Gluraks Flammen wurden mit Gigadynamax-Energie angereichert und haben sich zu neuen Flügeln auf seinem Rücken geformt. Glurak kann sie mit Leichtigkeit auf Gegner abfeuern, um diese zu versengen. Angriffs-Attacken vom Typ Feuer, über die Glurak bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Feuerflug. Giga-Feuerflug fügt dem Gegner nicht nur bei Einsatz Schaden zu. Alle gegnerischen Pokémon, die nicht vom Typ Feuer sind, erleiden für vier weitere Runden Schaden."Gigadynamax-Evoli"Das Fell um seinen Hals wurde durch die Gigadynamax-Energie besonders flauschig und üppig. Jeder Gegner, der sich in Evolis Fell verfängt, verliebt sich in das Pokémon und verliert die Lust am Kämpfen. Durch die Gigadynamaximierung ist Evoli nun noch ungestümer als zuvor und versucht, mit jedem seiner Gegner zu spielen. Aufgrund seiner gigantischen Größe erdrückt es die Gegner jedoch oft. Angriffs-Attacken vom Typ Normal, über die Evoli bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Gekuschel. Giga-Gekuschel teilt nicht nur Schaden aus, sondern sorgt auch dafür, dass sich Gegner vom anderen Geschlecht in Evoli verlieben. Wenn Trainer Speicherdaten aus Pokémon: Let’s Go, Evoli! auf ihrer Konsole der Nintendo Switch-Familie haben, können sie ein besonderes Evoli in Pokémon Schwert und Pokémon Schild erhalten, das über das Potenzial zur Gigadynamaximierung verfügt."Gigadynamax-Mauzi"Durch die Gigadynamaximierung hat sich Mauzis Körper erstaunlich weit in die Länge gestreckt. Selbst die Münze auf seinem Kopf ist gewaltig gewachsen. Die gigantische Münze setzt einen Strom aus Gigadynamax-Energie frei und füllt die Umgebung mit einem mächtigen goldenen Glanz. Mauzi liebt schimmernde Dinge. Wenn es sieht, wie die Fenster von Hochhäusern glänzen, kann es einfach nicht widerstehen und will seine Krallen daran wetzen. So richtet es erhebliche Schäden an und nutzt unter anderem Wände ab oder zerbricht Fensterscheiben. Angriffs-Attacken vom Typ Normal, über die Mauzi bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Münzregen. Giga-Münzregen fügt Gegnern Schaden zu und verstreut überdies Münzen in der Umgebung, was Trainern nach dem Kampf besonders viel Geld im Spiel beschert. Das besondere Mauzi, das über das Potenzial zur Gigadynamaximierung verfügt, wird von Freitag, dem 15. November 2019, bis Mittwoch, dem 15. Januar 2020, als Bonus für Frühkäufer an Spieler von Pokémon Schwert und Pokémon Schild verteilt. Dazu müssen Spieler nur über 'Geheimgeschenk' die Option 'Per Internet empfangen' auswählen."Gigadynamax-Smettbo"Am auffälligsten sind seine blendenden Flügel, die gigantische Ausmaße angenommen haben. Das Licht der Flügel von Gigadynamax-Smettbo stammt von seinem Flügelstaub, der Paralyse, Vergiftung oder Schlaf bei seinen Gegnern auslösen kann. Dieser Staub ist Smettbos effektivste Waffe. Seine gewaltigen Schwingen können so starke Winde erzeugen, dass durch einen einzigen Flügelschlag zehn Tonnen schwere Laster durch die Luft fliegen. Außerdem verteilt dieser Wind giftigen Flügelstaub, der schon die Nähe zu Smettbo gefährlich werden lässt. Angriffs-Attacken vom Typ Käfer, über die Smettbo bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Benebelung. Giga-Benebelung fügt Gegnern nicht nur Schaden zu, sondern verteilt zusätzlich Flügelstaub, der bei Gegnern Vergiftung, Paralyse oder Schlaf verursacht.""Das Dynamax-Phänomen scheint zwar in der Galar-Region keine Seltenheit zu sein, allerdings kam ans Licht, dass auch ein besonderes Phänomen namens Gigadynamaximierung existiert. Gigadynamax-Pokémon werden nicht nur größer, auch ihre Erscheinung verändert sich. Wie bei der normalen Dynamaximierung erhöht die Gigadynamaximierung die Kraft eines Pokémon. Außerdem können gigadynamaximierte Pokémon einzigartige Attacken einsetzen, die man Gigadynamax-Attacken nennt. Jede Gigadynamax-Attacke gehört zu einem spezifischen Gigadynamax-Pokémon. Reguläre Dynamax-Pokémon hingegen können Gigadynamax-Attacken überhaupt nicht einsetzen. Nur bestimmte Pokémon-Arten verfügen über das Potenzial, gigadynamaximiert zu werden, und selbst davon können nur ein paar Exemplare die Gigadynamaximierung auch tatsächlich durchführen. Der Großteil der Pokémon behält sein übliches Aussehen bei der Dynamaximierung bei. Zwei der heute enthüllten Pokémon-Arten, die über das Potenzial zur Gigadynamaximierung verfügen, sind Kamalm und Krarmor."