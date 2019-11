Pokémon Schwert & Schild: Gerücht: Pokédex-Umfang und Anzahl der "gestrichenen" Pokémon - 4Players.de

In Pokémon Schwert und Pokémon Schild sind bekanntlich nicht alle "alten" Pokémon (aus früheren Spielen bekannte Pokémon) verfügbar. Da in den vergangenen Tagen immer mehr vermeintliche "Leaks" über den Pokédex-Umfang aufgetaucht sind, steht mittlerweile auch fest, wie viele und welche Pokémon (vorerst) nicht mit von der Partie sein werden, sofern sich die Meldungen als korrekt erweisen, wobei die "Leaks" auf unterschiedlichen Quellen wie ein Pokédex in Buchform basieren. Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 für Switch.Der Pokédex der Galar-Region umfasst exakt 400 Pokémon (ohne mysteriöse Vertreter). Die Anzahl der neuen Pokémon aus der achten Generation beträgt 81. Hinzu gesellen sich 13 Galar-Formen von bekannten Taschenmonstern. Einen Blick auf die neuen Pokémon und ihre Entwicklungsmöglichkeiten könnt ihr hier werfen. Insgesamt 472 Pokémon aus den vergangenen Generationen werden in Pokémon Schwert und Pokémon Schild nicht verfügbar sein. Die Liste mit den englischen Namen findet ihr hier Im Gegensatz zu anderen Pokémon-Spielen wird es auch nicht möglich sein, sämtliche Pokémon via Pokémon Home (Nachfolger von Pokémon Bank) aus älteren Spielen zu importieren. Alle Shiny-Varianten aus den Pokémon Let's Go sollen zum Beispiel dabei sein. Als Grund für diese Einschränkung wurde vor einiger Zeit angeführt, dass sie es mittlerweile mehr als 800 Pokémon geben würde und die Entwickler nicht über genug Ressourcen bzw. Entwicklungszeit verfügen würden, um alle Pokémon in hoher Qualität abbilden zu können. Auch die Ausbalancierung in den Kämpfen sei laut Junichi Masuda durchaus problematisch."Wir müssen in der Lage sein, neue Spielideen zu priorisieren", sagte Masuda in einem Interview mit Polygon . Sie müssten die richtige Balance zwischen der Umsetzung der "alten Pokémon" und von neuen Elementen finden, "um die Serie bis weit in die Zukunft frisch und unterhaltsam zu halten."Letztes aktuelles Video: Neue Gigadynamax-Pokmon