Pokémon Schwert & Schild: Video-Überblick: Partner-Pokémon, Galar-Region, Naturzone, Dynamax und Camping - 4Players.de

Nintendo Deutschland hat einen über fünf Minuten langen Übersichtstrailer zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild veröffentlicht. In dem Video werden zunächst die Galar-Region und die Partner-Pokémon (Chimpep, Hopplo, Memmeon) sowie einige neue Taschenmonster plus altbekannte Vertreter in neuen Formen vorgestellt. Danach geht es um die Pokémon-Kämpfe, die "Naturzone" als Open-World-Areal und das Dynamax-Phänomen. Abschließend sind die Charakter-Anpassungsoptionen und die Camping- und Interaktionsmöglichkeiten mit den Pokémon zu sehen. Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 für Switch."Pokémon aus der Galar-Region können zu Dynamax-Pokémon werden und so unglaublich stark und mächtig werden. Alle Attacken eines Dynamax-Pokémons ändern sich zu speziellen Dynamax-Attacken. Diese haben nicht nur besonders viel Durchschlagskraft, sondern können auch mächtige Zusatzeffekte erzeugen."Letztes aktuelles Video: Übersichtstrailer