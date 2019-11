Pokémon Schwert & Schild: Pokémon-Abenteuer aus der Rollenspiel-Hauptreihe für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Nintendo, The Pokémon Company und Gamefreak veröffentlichen heute Pokémon Schwert und Pokémon Schild für Nintendo Switch. Im Gegensatz zu Pokémon: Let's GO, Pikachu! & Let's GO, Evoli! gehören Schwert & Schild zur Pokémon-Rollenspiel-Hauptreihe. Zu Beginn des Abenteuers entscheidet man sich für eines von drei Pokémon: Chimpep (Pflanze), Hopplo (Feuer) oder Memmeon (Wasser). Am grundlegenden Spielkonzept haben die Entwickler nur spärliche Veränderungen vorgenommen, abgesehen davon, dass nur ausgewählte Pokémon aus den vorherigen Teilen enthalten sind ( wir bericheten ). Unser Test befindet sich in Arbeit und sollte in der nächsten Woche startklar sein. Die ersten Tests weltweit fallen gut, aber nicht überragend aus. Die Nutzerkritiken bei Metacritic sind hingegen ziemlich negativ.Pokémon Schwert und Pokémon Schild unterscheiden sich unter anderem darin, welche Pokémon-Arten in ihnen anzutreffen sind. Kapuno und Miniras tauchen zum Beispiel nur in Pokémon Schwert auf. Larvitar und Viscora sind nur in Pokémon Schild anzutreffen. Lauchzelot wird in Pokémon Schwert erscheinen. Galar-Ponita wird nur in Pokémon Schild auftauchen. Abhängig davon, ob man Pokémon Schwert oder Pokémon Schild spielt, befinden sich in manchen Städten unterschiedliche Arena-Stadien. In Pokémon Schwert wird man sich Saida stellen müssen, während in Pokémon Schild Nio wartet."Pokémon Schwert und Pokémon Schild spielen in Galar, einer weitläufigen Region mit vielen unterschiedlichen Umgebungen, von idyllischen Dorflandschaften über moderne Städte und dichte Wälder bis hin zu zerklüfteten, schneebedeckten Bergen. Die Menschen und Pokémon, die in dieser Region Seite an Seite leben, haben die dortigen Industrien durch ihre gemeinsame Arbeit entwickelt. Du wirst in den verschiedenen Arenen der Galar-Region antreten, um dir den heiß begehrten Titel des Champs zu erkämpfen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer