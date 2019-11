Pokémon Schwert & Schild: Bislang erfolgreichster Verkaufsstart auf der Switch - 4Players.de

Laut einer Pressemitteilung der Pokémon Company ( via Gematsu.com ) hat sich Pokémon Schwert & Schild in seiner ersten Woche so oft verkauft wie kein anderes Switch-Spiel zuvor. Ganze sechs Millionen Exemplare habe man abgesetzt, so das Dokument. Allein zwei Millionen Stück davon entfallen auf den japanischen Markt.Alice resümierte am 18. November in unserem Test mit seiner Wertung von 82%: "Auch wenn Technik und Online-Service angestaubt wirken: Die Essenz von Pokémon, das Fangen und Kämpfen, sorgt immer noch für den ganz speziellen Rausch!"Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide