Pokémon Schwert & Schild: Erweiterungspass mit zwei Add-ons vorgestellt; 200 altbekannte Pokémon kehren zurück

Bei der Pokemon-Direct-Ausgabe ist ein Erweiterungpass mit zwei Erweiterungen für Pokémon Schwert & Schild angekündigt worden (Preis: 29,99 Euro). Die erste Erweiterung "Die Insel der Rüstung" wird Ende Juni 2020 erscheinen und sich um das Thema "Wachstum" drehen. Der zweite Teil "Die Schneelande der Krone" wird ab Herbst 2020 erhältlich sein. Das zentrale Element im zweiten DLC soll die "Erkundung" sein. In den beiden Gebieten wird es neue Galar-Formen von Pokémon, über 200 "alte Pokémon" aus altbekannten Regionen, weitere Kleidungsstücke und natürlich neue (legendäre) Pokémon geben."In dieser Erweiterung begeben sich Trainer auf die Rüstungsinsel, wo ihr neues Abenteuer in der Galar-Region stattfinden wird. Die Rüstungsinsel ist riesengroß und steckt voller Gebiete, die zuvor noch nicht in Galar erkundet werden konnten. Spieler werden dort Strände, Wälder, Sümpfe, Höhlen und Sanddünen vorfinden. Es gibt auch viele wilde Pokémon, die in der üppigen Natur dieser Insel zu Hause sind. Außerdem befindet sich dort ein Dojo, das auf ungewöhnliche Trainingsstile spezialisiert ist. Die Trainer und ihre Pokémon werden Schüler vom Meister, der das Dojo leitet, und trainieren hart unter ihm, um noch stärker zu werden.""Die Erweiterung Die Insel der Rüstung ermöglicht es Trainern, bei manchen der Pokémon, mit denen sie reisen, die Gigadynamaximierung auszulösen. Das führte zur Entdeckung der Gigadynamax-Formen von Gortrom, Liberlo und Intelleon, den Entwicklungen der drei Pokémon, die als erste Partner-Pokémon in der Galar-Region zur Auswahl stehen.""Diese Erweiterung spielt in den verschneiten Kronen-Schneelanden. Dort zeigt sich dem Spieler eine wunderschöne, silbrig glänzende Landschaft. In diesem eisigen Gebiet mit seinen rauen Winterbergen leben die Menschen in kleinen Gemeinschaften zusammen, die sich gegenseitig unterstützen und aufeinander verlassen. Eine bestimmte Person wird festlegen, dass der Spieler Erkundungen in den Kronen-Schneelanden leiten soll, innerhalb derer es gilt, dieses gefrorene Gebiet zu erforschen. Unterwegs können Trainer Pokémon-Nester, auf die sie bislang nur während Dyna-Raids einen Blick werfen konnten, nun ausgiebig erkunden.""Viele Pokémon, die ursprünglich nicht in Pokémon Schwert und Pokémon Schild erschienen sind, leben auf der Rüstungsinsel und in den Kronen-Schneelanden. Trainer werden auf ein abwechslungsreiches Aufgebot an verschiedensten Pokémon treffen, von neu entdeckten Legendären Pokémon und Regionalformen bis hin zu bekannten Pokémon, die auch in anderen Regionen vorkommen. Es sind auch kostenlose Updates für Pokémon Schwert und Pokémon Schild geplant, die mit der Veröffentlichung der Erweiterungen zusammenfallen. Diese Updates sollen an denselben Tagen wie Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone veröffentlicht werden. Jedes dieser Updates ermöglicht es Spielern, die keinen Erweiterungspass gekauft haben, beispielsweise per Tausch Pokémon zu erhalten, die in Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone hinzugefügt werden. Spieler werden auch Pokémon aus vergangenen Spielen über den Cloud-Service Pokémon HOME, der im Februar 2020 starten soll, auf ihr Spiel übertragen können, sofern diese Pokémon in den Erweiterungen Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone vorkommen.""Es wird mehr als einhundert neue Kleidungsstücke in Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone geben. In Die Insel der Rüstung werden Trainer auch neue Items finden, die sich auf der Reise als nützlich erweisen können, wie etwa einen EP-Pin, der beim Erhöhen der Level der Pokémon behilflich sein wird. Außerdem werden in der Erweiterung Die Insel der Rüstung neue durch Attacken-Helfer erlernbare Attacken auftauchen, die bisher in keinem Spiel der Pokémon-Hauptreihe vorgekommen sind. Des Weiteren wird das Fokus-Sparring eingeführt, bei dem nur bestimmte Pokémon-Typen eingesetzt werden dürfen und unter festgelegten Bedingungen gekämpft werden muss. In der Erweiterung Die Schneelande der Krone werden Trainer und ihre Freunde mit einer neuen Spielfunktion die Pokémon-Nester betreten und erkunden können. Tief in diesen Nestern besteht die Chance, Legendären Pokémon aus früheren Pokémon-Spielen zu begegnen.""Viele Pokémon, die nicht in Galars Naturzone vorkommen, sind auf der Rüstungsinsel und in den Kronen-Schneelanden zu Hause. Der Galar-Pokédex wird entsprechend aktualisiert, damit noch mehr Pokémon registriert werden können. In Die Insel der Rüstung gilt es, den Rüstungs-Pokédex zu vervollständigen, während es in Die Schneelande der Krone den Kronen-Pokédex gibt.""Die aus der Naturzone bekannten Pokémon-Nester gibt es auch auf der Rüstungsinsel und in den Kronen-Schneelanden. Wenn eine rote Lichtsäule aus einem Pokémon-Nest aufsteigt, können Trainer dort an einem Dyna-Raid teilnehmen. Das sind Kämpfe, bei denen sich der Spieler mit drei anderen Trainern zusammenschließt, um gegen ein Dynamax-Pokémon zu kämpfen. In den Pokémon-Nestern auf der Rüstungsinsel und in den Kronen-Schneelanden gibt es Pokémon, die nicht in der Naturzone zu finden sind. Außerdem können Spieler ihre Freunde dazu einladen, an diesen Dyna-Raids teilzunehmen, und zwar nicht nur Freunde, die den Erweiterungspass für Pokémon Schwert oder Pokémon Schild erworben haben. Es wird auch möglich sein, Freunde einzuladen, die Pokémon Schwert oder Pokémon Schild ohne einen Erweiterungspass spielen."Außerdem erscheint heute ein Update für Spieler von Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Sobald Spieler das Update erhalten haben, sollten sie sich zum Brassbury-Bahnhof begeben. Dort werden sie auf einen Trainer treffen, der im Inhalt des Erweiterungspasses vorkommt. In Pokémon Schwert werden Spieler auf Sophora und in Pokémon Schild auf Saverio treffen. Sie können sich sogar ein Galar-Flegmon ins Team holen. Es spielt keine Rolle, ob der Erweiterungspass gekauft wurde oder nicht. Jeder, der Pokémon Schwert oder Pokémon Schild spielt, kann den Beginn der Geschichte des Erweiterungspasses ausprobieren. Für den Kauf des Erweiterungspasses gibt es eine Pikachu-Uniform und eine Evoli-Uniform als besonderen Kaufbonus. Diese Outfits können nicht nur in den Erweiterungen getragen werden, sondern auch in Pokémon Schwert und Pokémon Schild.Es gibt jeweils einen Erweiterungspass für Pokémon Schwert und einen Erweiterungspass für Pokémon Schild, in denen man u.a. auf andere Pokémon treffen wird. Der Erweiterungspass wird mit den erweiterten Versionen ( Pokémon Ultrasonne & Ultramond ) der normalen Fassungen ( Pokémon Sonne & Mond ) verglichen.