Pokémon Schwert & Schild: Letztes Inhalts-Update kommt schon nächsten Monat

Pokémon Schwert & Schild: Das Ende der gewerteten Saisons steht bevor





Serebii Update: Details have been released for future online connectivity in Pokémon Sword & Shield from November 1st 2022. Most features will remain but some will no longer be updated.



Details @ https://t.co/gDbXkIa6cr pic.twitter.com/SQaK9Xgl0P



— Serebii.net (@SerebiiNet) October 14, 2022

Pokémon Schwert & Schild bekommen ihr finales Inhalts-Update schon im nächsten Monat. Dieses bedeutet das Ende der Ranked-Saison und stimmt so bereits auf Karmesin & Purpur ein.Wie Serebii.net berichtet , bekommen die Wild Area News ihr finales Update bereits am ersten November. Dabei werden Pokémon zu Schwert & Schild hinzugefügt, die normalerweise nicht verfügbar sind. Unter ihnen befindet sich beispielsweise Gigadynamax-Relaxo.Darüber hinaus wird das Kampfstadion ab diesem Datum nicht mehr mit einer Ranglistensaison aktualisiert. Außerdem sollen die Ergebnisse fortan an nicht mehr im Pokémon Home angezeigt werden.Doch keine Sorge: Während die Online-Wettbewerbe damit zwar ihr Ende finden, könnt ihr Wettbewerbe unter Freunden weiterhin führen. Außerdem sollen alle anderen Online-Funktionen, beispielsweise Kämpfe oder der Pokémon-Tausch auch weiterhin zugänglich bleiben.Darüber hinaus gab die Pokémon Company jüngst ihren frischesten Neuzugang im neuen Teil der Reihe bekannt, bei dem es sich um Elektrofrosch Wampitz handelt . Damit schließt es sich weiteren Neuzugängen wie Hefel oder Affiti an. Wir dürfen also gespannt sein, ob Pokémon Karmesin & Purpur die Lücke, die das Ende von Schwert & Schild hinterlässt, in Zukunft ausfüllen kann.Letztes aktuelles Video: Erweiterungspass Updates