very bold of Epic to not censor the word "SteamVR" in the Tetris Effect FAQ pic.twitter.com/9LBv7QK6Wp



— Wario64 (@Wario64) 23. Juli 2019

Die PC-Version von Tetris Effect mag zwar (vorerst) exklusiv an den Epic Games Store gebunden sein. Aber wer die Klötzchen-Stapelei in VR erleben möchte, wird unter Umständen nicht um Steam herumkommen. Denn wie der bekannte Twitter-Nutzer Wario64 beim Blick in die FAQ-Sektion zum Spiel in Epics Store herausgefunden hat, benötigt man zum Spielen mit HTC Vive zwingend SteamVR.Aber es dürfte auch ohne diese Vorzeichen ohnehin nur eine Frage der Zeit sein, bis die Exklusivität endet und Tetris Effect auch bei Steam erhältlich sein dürfte.Letztes aktuelles Video: PC-Version Ankuendigung