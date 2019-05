Generation Zero: Mai-Update mit Foto-Modus und Verbesserungen verfügbar - 4Players.de

Mazikeen schrieb am 28.05.2019 um 14:24 Uhr

Dann ists ja gut dass ich noch mit dem Kauf warte. Gegend die leblosigkeit der Spielwelt kann man doch was machen. Dass die Menschen fehlen ist dass eine, aber warum gibts keine Tiere?

Wäre es doch ein leichtes welche einzufügen. Generation zero besteht ja größtenteils aus den Assets von TheHunter Call of the Wild...also warum da nicht die Tiere einfach impotieren?