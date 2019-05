Generation Zero: Mai-Update mit Foto-Modus und vielen Verbesserungen verfügbar - 4Players.de

Für Generation Zero ist das große Mai-Update (PC: ca. 8,3 GB) erschienen. Es umfasst einen Foto-Modus, die Überarbeitung des Fertigkeiten-Bildschirms mit besseren Erklärungen sowie allerlei Verbesserungen der Intro-Insel, der Beute-Verteilung und der Qualität der Gegenstände. Das Change-Log findet ihr hier Anfang Mai hatten die Entwickler auf Basis des Spieler-Feedbacks drei Hauptprobleme ausgemacht, die sie in den nächsten Monaten in Angriff nehmen wollen. Aufgeführt wurden fehlerhafte sowie schlechte Missionen, die Leere der Spielwelt und die inkonsistente Herausforderung durch die Maschinen-Gegner ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten