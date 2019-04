Just Cause 4: Dare Devils of Destruction: Erster großer DLC bringt neue Spielmodi und Fahrzeuge - 4Players.de

Überleben: Rasen Sie in diesem Rennen ums blanke Überleben durch Landminen, Abrissbirnen und brennende Reifen. Zerstören Sie dabei Hindernisse, um Punkte für den Sieg zu sammeln.

Rennen: Fahren Sie durch extreme Witterungsbedingungen und meistern Sie unter Vollgas atemberaubende Stunts. Nutzen Sie eine große Auswahl an Waffen, um auf Ihrem Weg ins Ziel alle Feinde zu zerstören!

Randale: Meistern Sie die Kunst der Zerstörung in explosiven Arenen. Verarbeiten Sie ihre Ziele zu Altmetall, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen!"

Screenshot - Just Cause 4 (PC) Screenshot - Just Cause 4 (PC) Screenshot - Just Cause 4 (PC) Screenshot - Just Cause 4 (PC) Screenshot - Just Cause 4 (PC) Screenshot - Just Cause 4 (PC)

Mit "Dare Devils of Destruction" erscheint am 30. April 2019 die erste große Erweiterung für Just Cause 4 auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Käufer der Gold Edition erhalten sogar schon am 23. April Zugriff auf das mit neuen Spielmodi und Fahrzeugen aufwartende DLC-Paket des Expansion Pass' . Dazu heißt es vom Publisher: "Schließen Sie packende Rennen ab, um 16 komplett neue und bewaffnete Fahrzeuge freizuschalten. Rico Rodriguez gibt in Dare Devils of Destruction Vollgas und verdient sich so den Respekt rivalisierender Gangs. Die 15 explosiven Missionen verteilen sich auf insgesamt drei Herausforderungsmodi:"Dies ist der erste von drei spektakulären DLCs des Expansion Pass von JUST CAUSE 4. Jeder enthält eigene Fahrzeuge, Spielmodi, Waffen und Aktivitäten, die die Sandbox noch vielfältiger, verrückter und extremer machen. Jeder DLC passt sich nahtlos ins Hauptspiel ein und bringt zahlreiche neue Inhalte", so Victoria Setian, Senior Producer bei Avalanche Studios. "Es ist uns ein Privileg, die riesige Action-Sandbox in JUST CAUSE 4 noch besser zu machen!" Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Dare Devils of Destruction Trailer