Just Cause 4: Dare Devils of Destruction: Erste Erweiterung verfügbar - 4Players.de

"Überleben: Rasen Sie in diesem Rennen ums blanke Überleben durch Landminen, Abrissbirnen und brennende Reifen. Zerstören Sie dabei Hindernisse, um Punkte für den Sieg zu sammeln.

Rennen: Fahren Sie durch extreme Witterungsbedingungen und meistern Sie unter Vollgas atemberaubende Stunts. Nutzen Sie eine große Auswahl an Waffen, um auf Ihrem Weg ins Ziel alle Feinde zu zerstören!

Randale: Meistern Sie die Kunst der Zerstörung in explosiven Arenen. Verarbeiten Sie ihre Ziele zu Altmetall, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen!"

Mit "Dare Devils of Destruction" ist die erste der drei Download-Erweiterungen für Just Cause 4 (für 7,99 Euro) erschienen. Käufer der Gold Edition und Besitzer des Expansion Pass' haben bereits seit dem 23. April Zugriff auf die neuen Inhalte. "Dare Devils of Destruction" umfasst 15 Missionen, die sich auf drei Herausforderungsmodi verteilen. Insgesamt können 16 bewaffnete Fahrzeuge freigeschaltet werden.Die drei Herausforderungsmodi sind:Letztes aktuelles Video: Dare Devils of Destruction Launch Trailer