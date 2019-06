Just Cause 4: Update "Trials, Toys & Terror" und DLC-Vorabzugang "Los Demonios" - 4Players.de

Für Just Cause 4 steht das Update "Trials, Toys & Terror" zum Download bereit. Besitzer der Gold Edition und des Expansion Pass dürfen ebenfalls den DLC "Los Demonios" runterladen. Der DLC wird am 3. Juli separat erscheinen. Square Enix : "Das ganze Jahr über erscheinen jeden Monat Updates, bei denen Spieler kosmetische Belohnungen für ihren Wingsuit und ihren Fallschirm erhalten können. Dafür müssen sie neue Herausforderungen abschließen, die ihre Beherrschung über Ricos Fähigkeiten und Ausrüstung bis aufs Äußerste fordern. Treten Sie der Schwarzen Hand mit dem Fahrzeugpaket 'Spielzeugkiste' stilvoll in den Allerwertesten: Panzer, Boot und Jet in Miniaturgröße sorgen für explosiven Spaß und drehen den Chaosregler von Just Cause 4 auf Anschlag, denn die Schwarze Hand reagiert ihrerseits mit eigenen Winz-Fahrzeugen. Erweitern Sie Ihre Sammlung mit neuen Fahrzeugen und deren verrückten und zerstörerischen Fähigkeiten - dank der neuen Premiumpakete, die jeden Monat im Schwarzmarkt-Shop erhältlich sind.""Nach dem riesigen Frühlings-Update für Just Cause 4 wollten wir unseren Spielern noch großartigere Inhalte bieten! Das "Trials, Toys & Terror"-Update enthält neue Gameplay-Elemente, neue Herausforderungen, tolle neue Ausrüstung und somit neue Wege, das ganze Jahr lang weiter Open-World-Action zu erleben", sagt Victoria Setian, Senior Producer bei Avalanche Studios.In der zweiten Erweiterung "Los Demonios" entdeckt Rico einen mysteriösen Tempel und entfesselt dort eine uralte, dämonische Kraft. Diese verbreitet sich wie eine parasitäre Plage und Rico muss die Dämonen wieder dorthin zurückschicken."Mit "Los Demonios" kehren wir zu Ricos alter Rolle als Befreier zurück, allerdings führen wir auch zum ersten Mal in der Just-Cause-Reihe übernatürliche Gegner ein", sagt Bryan Rodriguez, Creative Producer bei Avalanche Studios. "In 'Los Demonios' haben es die Spieler mit den herausforderndsten Inhalten des Spiels zu tun und müssen ihr gesamtes Können in die Waagschale werfen, wenn sie die Dämonen vertreiben und Solís vor dem Untergang retten wollen!"