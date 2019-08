Just Cause 4: Erweiterung "Danger Rising": Mit dem Hoverboard gegen die Agency - 4Players.de

Die Erweiterung "Danger Rising" für Just Cause 4 wird am 29. August 2019 für Besitzer der Gold Edition und des Expansion Pass verfügbar sein. Ab dem 5. September 2019 ist sie auch separat erhältlich."Nachdem er von einem Anschlagsplan auf sein Leben erfährt, schwört Rico, die Agency zu erledigen - ausgerüstet mit dem neuen Hoverboard-Prototypen und mit Tom Sheldon an seiner Seite. Zusammen beginnen die beiden Söldner mit der Untersuchung eines riesigen U-Boots, das an der Küste von Solis aufgetaucht ist. Und schon bald wird der Jäger zum Gejagten ..."Danger Rising bietet neue Missionen, Waffen sowie Fahrzeuge und das Hoverboard für die Sandbox-Welt."Pusten Sie Gegner im wahrsten Sinne des Wortes mit der supermächtigen Sequoia 370 Mag-Slug um, widersetzen Sie sich den Gesetzen der Schwerkraft mit dem elektromagnetischen Gewehr Stormalong Em Zero oder schicken Sie Ihre eigene ferngesteuerte Drohne mit dem Yellowstone Auto Sniper los", schreibt Square Enix."Danger Rising ist das dritte DLC-Paket im Expansion Pass und beinhaltet eine großartige neue Story, harte Gegner sowie eine Neuerung, die wir wahnsinnig aufregend finden: Das Hoverboard", sagt Victoria Setian, Senior Producer bei Avalanche Studios. "Dieses Gadget ändert alles. Just Cause 4 hatte immer schon einige der packendsten Fortbewegungsmittel im Angebot, aber mit dem Hoverboard geht nun einfach alles. Es bietet den Spielern das coolste und dynamischste Fortbewegungsmittel in Actionspielen überhaupt!"Letztes aktuelles Video: Danger Rising DLC 3