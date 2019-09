Just Cause 4: Dritte Erweiterung "Danger Rising" mit Hoverboard und neuen Story-Missionen - 4Players.de

Die dritte und letzte Erweiterung "Danger Rising" ist für Season-Pass-Besitzer und Käufer der Gold Edition verfügbar. Die bislang größte Erweiterung für Just Cause 4 umfasst neun Story-Missionen, ein praktisches Hoverboard und neue Gadgets, Waffen sowie Fahrzeuge. Ab dem 5. September ist der DLC auch als digitaler Kauf für Besitzer der Standard Edition erhältlich.Square Enix: "Riesige U-Boote erscheinen vor der Küste der Insel Solís und dienen als Außenposten für die Agency, die gekommen ist, um ihren abtrünnigen Agenten Rico zu jagen. Rico muss alle Stützpunkte zerstören, um die Agency in die Knie zu zwingen. Jede U-Boot-Basis bietet neue Gameplay-Herausforderungen und erfordert unterschiedliche Herangehensweisen, um sie außer Gefecht zu setzen. Agenten lauern an der Küste von Solís und stellen Rico vor eine schwierige, neue Herausforderung - ein Gegner, der mit derselben Technologie ausgestattet ist, wie er selbst. Zum ersten Mal muss Rico gegen andere Agenten kämpfen - widerstandsfähige und gefährliche Widersacher mit unglaublich fortschrittlichen Waffen."Letztes aktuelles Video: Danger Rising - Spielszenen DLC 3"Just Cause 4 ist eine riesige Sandbox, voll übertriebener Action und unglaublicher, ausgefallener Gameplay-Momente. Es gibt nichts Vergleichbares", sagt Victoria Setian, Senior Producer bei Avalanche Studios. "Aber das Spiel wird jetzt noch verrückter! Wir freuen uns sehr darüber, dass Spieler in Just Cause 4 endlich das Hoverboard nutzen können."