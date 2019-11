Stormland: Logbuch-Trailer erläutern wechselnde Welt und Kampf um Festungen - 4Players.de

Die Tempest-Gegner sollen dabei z.B. mit agilen "Blitz Troopers", Scharfschützen sowie "Goliath Troopers" angreifen.



In den ersten zwei Logbuch-Videos zu Stormland erklärt Publisher Oculus, wie die wechselnde Welt und der Kampf um Festungen funktioniert. Das offene VR-Action-Adventure wird von Insomniac Games ( Marvel's Spider-Man Sunset Overdrive ) entwickelt und erscheint am 14. November exklusiv für Oculus Rift (S)."Stormland ist eine sich stetig ändernde Welt. Steige durch drei Schichten auf, jede davon dicht gefüllt mit exotischen Wildtieren, verschanzten Gegnern, diversen Zielen und versteckten Geheimnissen. Scanne nach Ressourcen und Waffen. Mit jeder Entdeckung wirst du stärker und gelangst einen Schritt näher dahin, dein Schicksal und das deines Volkes zu verstehen. Erobere deine Welt am 14. November auf der Rift-Plattform zurück!"