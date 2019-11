Dead or Alive 6: Rachel (Ninja Gaiden) betritt die Kampfarena im Dezember - 4Players.de

Rachel aus der Ninja-Gaiden-Reihe wird im Dezember als DLC-Charakter die Riege von Dead or Alive 6 vergrößern. Koei Tecmo und Team Ninja kündigten beim "Dead or Alive Festival 2019" an, dass fünf Rachel-Kostüme ebenfalls im DLC-Paket enthalten sein werden: Happy Wedding Costume, Pirates of the 7 Seas Costume, Seaside Eden Costume, Summer Breeze Collection und Santa Bikini. Der Rachel-DLC gehört zum Season Pass 3 ( 79,99 Euro ). Die Kämpferin wird man auch separat anwerben können.Am 26. November soll das "Energy Up! Training Wear" Kostümpaket mit 16 neuen Kostümen für weibliche Figuren erscheinen - auch ein Season-Pass-Bestandteil. Zudem kündigte Koei Tecmo via Gematsu an, dass sie neue Kostüme basierend auf Titeln von Gust (zunächst Atelier Ryza) produzieren werden. Ein neuer Charakter aus Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation soll in Zukunft ebenfalls die DOA6-Bühne als DLC betreten.Letztes aktuelles Video: Energy Up Training Wear Trailer