Dead or Alive 6: Letzter DLC kommt Mitte April

Bald hat es sich ausgeprügelt: Rund ein Jahr nach dem Release bekommt Team Ninjas Fighting-Game Dead or Alive 6 seinen letzten DLC-Inhalt. Laut pcgamer.com erscheint das Paket Mitte April. Davor sei bereits die rekordverdächtige Zahl an 422 DLC-Packs erschienen, so das Magazin.Der letzte Patch (v1.22) soll einige noch nicht näher spezifizierte Bugs ausbügeln - und zusätzlich Schuluniformen und "High Society"-Kostüme einleiten. Online-Matches, Ranglisten und der DLC-Store sollen weiterhin verfügbar bleiben - auch wenn die Entwickler das Spiel nicht weiter pflegen.Letztes aktuelles Video: Energy Up Training Wear Trailer