Twin Mirror: Auf 2020 verschoben; PC-Version zeitexklusiv im Epic Games Store - 4Players.de

Die Veröffentlichung von Twin Mirror ist auf 2020 verschoben worden. Darüber hinaus hat das Studio Dontnod Entertainment angekündigt, dass sie ebenfalls die Rechte an Twin Mirror erworben hätten - ganz wie es in der ausgeschriebenen Firmen-Strategie zur Stärkung der eigenen Marken angekündigt wurde. Außerdem wurde Shibuya Productions als transmediale Ko-Produktionsfirma ins Boot geholt.Die PC-Version des Psycho-Thrillers wird zudem exklusiv (für zwölf Monate) im Epic Games Store veröffentlicht. Die finanziellen Bedingungen dieser Partnerschaft gewährleisten eine vorteilhaftere Verteilung der Einnahmen für Dontnod Entertainment, heißt es. Die Konsolen-Versionen werden weiterhin von Bandai Namco Entertainment vermarktet und vertrieben.Die erste von drei geplanten Episoden des Psycho-Thrillers (zur Vorschau ) sollte Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Zum Plot heißt es : "Samuel, ein 33-jähriger Mann, der sich von einer kürzlichen Trennung erholt, kehrt in seine Heimatstadt Basswood, West Virginia, zurück, um seinen besten Freund zu beerdigen. Verständlicherweise deprimiert und verbittert fühlt er sich völlig deplaziert und fehl am Platz ... Aber als er in der Nacht in seinem Hotelzimmer mit einem blutigen Hemd und ohne Erinnerung an seinen Aufenthaltsort aufwacht, beginnt er der Sache nachzugehen, um die Wahrheit zu finden."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer