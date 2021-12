Twin Mirror: Psycho-Thriller der Life-is-Strange-Entwickler ist ab sofort auch auf Steam erhältlich

Der Psycho-Thriller Twin Mirror ab 12,59€ bei kaufen ) von den Dontnod Entertainment (Life is Strange, Remember Me, Vampyr) wurde Ende letzten Jahres auf Konsolen sowie im Epic Games Store veröffentlicht und konnte im Test bei 4Players.de eine gute Wertung einfahren. Wem der Titel auf PC bislang entgangen ist, z.B. weil man sich mit der Distributionsplattform nicht anfreunden konnte, bekommt nun eine neue Chance, das dunkle Geheimnis zu entschlüsseln, dass sich hinter einer Kleinstadt-Idylle versteckt.Wie Dontnod mitteilt, ist das Spiel ab sofort auch auf Steam erhältlich. Und nicht nur das: Noch bis Mitte des Monats wird Twin Mirror mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten, während man mit einer Demo schauen kann, ob einem das Abenteuer zusagt, das vom Entwickler wie folgt beschrieben wird: "Im Psychothriller untersucht der investigative Journalist Sam die Hintergründe des Todes seines besten Freundes. Eigentlich hatte er gute Gründe, das Städtchen Basswood vor zwei Jahren zu verlassen, aber nun muss er sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen. Dabei helfen ihm sowohl alte Bekannte als auch seine eigenen kognitiven Fähigkeiten, die es ihm erlauben, in seinem Gedankenpalast Szenarien aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren."Letztes aktuelles Video: VideoTest